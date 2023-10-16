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Теннис

Монастир. Завацкая второй раз в сезоне пробилась в основную сетку турнира WTA

2023-10/1697370418_wta.jpg|—>Монастир. Завацкая второй раз в сезоне пробилась в основную сетку турнира WTA

Источник: btu.org.ua

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