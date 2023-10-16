Монастир. Завацкая второй раз в сезоне пробилась в основную сетку турнира WTA

Больше в Теннис
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Клуж-Напока. Соболева сыграет в основной сетке соревнований
2023-10/1697371956_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Хуркач отыграл матчбол Рублёва в финале и завоевал второй титул серии «Мастерс»
2023-10/1697375239_hurkacz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Чжэнчжоу. Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой на домашнем турнире
2023-10/1697383140_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Байндл и Соболева получили соперниц в основной сетке
2023-10/1697380966_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua