Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 16 октября

Больше в Теннис
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Монастир. Завацкая второй раз в сезоне пробилась в основную сетку турнира WTA
2023-10/1697370418_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Соболева сыграет в основной сетке соревнований
2023-10/1697371956_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Хуркач отыграл матчбол Рублёва в финале и завоевал второй титул серии «Мастерс»
2023-10/1697375239_hurkacz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Чжэнчжоу. Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой на домашнем турнире
2023-10/1697383140_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua