Рейтинг ATP. Хуркач приблизился вплотную к топ-10, Джокович начинает 395-ю неделю в статусе первой ракетки мира

2023-10/1697460660_hurkacz.jpg|—>

Новак Джокович начаинает 395-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Сербский теннисист продолжает поднимать рекордную планку по этом показателю.

По итогам «Мастерса» в Шанхае, победитель турнира Хуберт Хуркач вплотную приблизился к топ-10, поднявшись на 11-ю строчку (+6).

Топ-10 рейтинга ATP на 16.10.2023:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8 805 очков

3. Даниил Медведев (-) — 7 355 очков

4. Янник Синнер (Италия) — 5 000 очков

5. Андрей Рублёв (-) — 4 765 очков (+2)

6. Хольгер Руне (Дания) — 4 605 очков (-1)

7. Стефанос Циципас (Греция) — 4 360 очков (-1)

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 685 очков (+1)

9. Александр Зверев (Германия) — 3030 очков (+1)

10. Тэйлор Фритц (США) — 3 410 очков (-2)