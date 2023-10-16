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Теннис

Рейтинг ATP. Ваншельбойм дебютирует в топ-400, Марченко поднялся сразу на 23 позиции

2023-08/1691585178_atp.jpg|—>Рейтинг ATP. Ваншельбойм дебютирует в топ-400, Марченко поднялся сразу на 23 позиции
Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял 3 позиции и занимает 164-е место в рейтинге АТР.

Алексей Крутых опустился на 244-е место (-2), а Илья Марченко поднялся на 218-ю позицию (+23).

Эрик Ваншельбойм обновил свой рейтинговый рекорд, поднявшись на этой неделе на 386-е место (+16) и тем самым дебютировал в топ-400 рейтинга АТР. Владислав Орлов располагается на 464-й строчке мирового рейтинга.

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который поднялся на этой неделе 72-е место (+4). Владислав Манафов поднялся на 107-е место (+2), а Олег Приходько занимает 179-е место (+7).

Источник: btu.org.ua

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