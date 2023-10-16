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Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-40 и обошла Костюк, Стародубцева обновила личный рекорд после чемпионского дубля в США

2023-10/1697443687_tsurenko.jpg|—>Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-40 и обошла Костюк, Стародубцева обновила личный рекорд после чемпионского дубля в США
Элина Свитолина на этой неделе сохранила за собой 25-е место в рейтинге WTA. Ангелина Калинина поднялась на одну строчку и начинает неделю на 27-й позиции.

Третьей ракеткой Украины на этой неделе стала Леся Цуренко, которая поднялась на 34-е место (+9), после выхода в четверьфинал на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу. Марта Костюк потеряла одну позицию и теперь замыкает топ-40 мирового рейтинга.

На две строчки опустилась в мировой классификации Катерина Байндл — 86-е место, а Даяна Ястремская покинула топ-100 и на этой неделе располагается на 103-м месте (-6).

Юлия Стародубцева, которая вчера выиграла два финальных матча на соревнованиях ITF W60 в США, обновила свой личный рейтинговый рекорд, поднявшись на 175-е место (+27).

В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила 28-е место, следом за ней находится Марта Костюк — 33-е место, а Надежда Киченок опустилась на 55-ю позицию (-1).

Источник: btu.org.ua

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