Токио. Томпсон победил девятую ракетку мира Зверева, Оже-Альяссим прервал серию из четырех поражений

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Шанхай. Хуркач обыграл Корду и третий раз в карьере сыграет в финале «Мастерса»
2023-10/1697304676_hubert.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-40 и обошла Костюк, Стародубцева обновила личный рекорд после чемпионского дубля в США
2023-10/1697443687_tsurenko.jpg|—>Элина Свитолина на этой неделе сохранила за собой 25-е место в рейтинге WTA. Ангелина...
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Рейтинг ATP. Ваншельбойм дебютирует в топ-400, Марченко поднялся сразу на 23 позиции
2023-08/1691585178_atp.jpg|—>Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял 3 позиции и занимает 164-е...
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Рейтинг ATP. Хуркач приблизился вплотную к топ-10, Джокович начинает 395-ю неделю в статусе первой ракетки мира
2023-10/1697460660_hurkacz.jpg|—>Новак Джокович начаинает 395-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Сербский теннисист продолжает поднимать...