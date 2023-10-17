Гамбург. Марченко обыграл Крутых в матче первого круга

Больше в Теннис
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Братислава. Марченко уступил в четвертьфинале соревнований
2023-10/1697198804_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Монастир. Завацкая вышла в финальный раунд отбора
2023-10/1697275767_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Соболева одержала победу в своём дебютном матче на уровне WTA-тура
2023-10/1697286637_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Томпсон победил девятую ракетку мира Зверева, Оже-Альяссим прервал серию из четырех поражений
2023-10/1697484616_felix.jpeg|—> Источник: btu.org.ua