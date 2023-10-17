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Теннис

Клуж-Напока. Соболева одержала победу в своём дебютном матче на уровне WTA-тура

2023-10/1697286637_wta.jpg|—>Клуж-Напока. Соболева одержала победу в своём дебютном матче на уровне WTA-тура

Источник: btu.org.ua

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