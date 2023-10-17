Монастир. Завацкая вышла в финальный раунд отбора

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Клуж-Напока. Соболева одержала победу в своём дебютном матче на уровне WTA-тура
2023-10/1697286637_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Томпсон победил девятую ракетку мира Зверева, Оже-Альяссим прервал серию из четырех поражений
2023-10/1697484616_felix.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Хуркач обыграл Корду и третий раз в карьере сыграет в финале «Мастерса»
2023-10/1697304676_hubert.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-40 и обошла Костюк, Стародубцева обновила личный рекорд после чемпионского дубля в США
2023-10/1697443687_tsurenko.jpg|—>Элина Свитолина на этой неделе сохранила за собой 25-е место в рейтинге WTA. Ангелина...