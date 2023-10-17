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Теннис

Токио. Японец из топ-300 с 9-й попытки выиграл матч в основной сетке турнира ATP, де Минор, Фритц и Рууд прошли во второй круг

2023-10/1697565212_f8ora0nbqaavh4f-1.jpeg|—>Токио. Японец из топ-300 с 9-й попытки выиграл матч в основной сетке турнира ATP, де Минор, Фритц и Рууд прошли во второй круг

Источник: btu.org.ua

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