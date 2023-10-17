Токио. Японец из топ-300 с 9-й попытки выиграл матч в основной сетке турнира ATP, де Минор, Фритц и Рууд прошли во второй круг

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Завацкая выбила испанку Манейро на турнире в Тунисе
Украинской теннисистке Катарине Завацкой (№171 WTA) удалось одержать еще одну победу на турнире WTA...
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Завацкая с победы стартовала на турнире WTA 250 в Тунисе
Заватка вышла во второй круг турнира Сегодня 15:10 196 0 Фото — gettyimages #Катерина...
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Гамбург. Марченко обыграл Крутых в матче первого круга
2023-10/1697534938_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Братислава. Марченко уступил в четвертьфинале соревнований
2023-10/1697198804_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua