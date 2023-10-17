Теннис
Завацкая с победы стартовала на турнире WTA 250 в Тунисе
Заватка вышла во второй круг турнира Сегодня 15:10 196 0 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая
Джерело Чемпион.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (171) победила Джессику Боусас Манейро (136) из Испании на старте турнира WTA 250 в Монастире.
Матч длился 1 час 39 минут и завершился со счетом 6: 4, 6:4.
Заватка ни разу не подала навылет и допустила 2 двойные ошибки.
Jasmin Open Monastir — WTA 250
Хард
Призовой фонд – $259,303
Первый круг, 17 октября
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 6:4
Напомним, Завацкая вышла в основу турнира из-за квалификации. Она вторично в сезоне играет в основной сетке турнира уровня WTA.