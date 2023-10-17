Завацкая с победы стартовала на турнире WTA 250 в Тунисе

Заватка вышла во второй круг турнира 196 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая

Джерело Чемпион.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (171) победила Джессику Боусас Манейро (136) из Испании на старте турнира WTA 250 в Монастире.

Матч длился 1 час 39 минут и завершился со счетом 6: 4, 6:4.

Заватка ни разу не подала навылет и допустила 2 двойные ошибки.

Jasmin Open Monastir — WTA 250

Хард

Призовой фонд – $259,303

Первый круг, 17 октября

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 6:4

Напомним, Завацкая вышла в основу турнира из-за квалификации. Она вторично в сезоне играет в основной сетке турнира уровня WTA.