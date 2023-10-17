Завацкая выбила испанку Манейро на турнире в Тунисе

Украинской теннисистке Катарине Завацкой (№171 WTA) удалось одержать еще одну победу на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В рамках первого раунда основной сетки украинка одолела представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (№136 WTA)

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:4

Это игра была второй для теннисисток, украинка снова выиграла.

В следующем раунде Завацкой будет противостоять Нурии Паррисас-Диас (№135 WTA) или Магдалене Френх (№69 WTA).