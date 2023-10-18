Цуренко вышла во второй круг турнира WTA 250 в Тунисе

Украинка сыграет во втором круге турнира 282 Фото — gettyimages #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (34) победила француженку Клое Паке (187) на старте турнира WTA 250 в Монастире.

Матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 6: 2, 6:3.

Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

Во втором круге Леся сыграет с американкой Клер Лю.

Jasmin Open Monastir — WTA 250 Монастырь, Тунис Хард Призовой фонд – $259,303 Первый круг, 17 октября

Леся Цуренко — Клое Паке 6:2, 6:3< /p>

Раньше во второй круг турнира в Тунисе вышла Катарина Завацкая.