Клуж-Напока. Лис впервые обыграла теннисистку из топ-30, Фридсам сыграет против Снигур во втором круге

Больше в Теннис
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Наньчан. Хибино выбыла первую сеяную, Фернандес выиграла шестой матч подряд
2023-10/1697561842_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Японец из топ-300 с 9-й попытки выиграл матч в основной сетке турнира ATP, де Минор, Фритц и Рууд прошли во второй круг
2023-10/1697565212_f8ora0nbqaavh4f-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая выбила испанку Манейро на турнире в Тунисе
Украинской теннисистке Катарине Завацкой (№171 WTA) удалось одержать еще одну победу на турнире WTA...
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Завацкая с победы стартовала на турнире WTA 250 в Тунисе
Заватка вышла во второй круг турнира Сегодня 15:10 196 0 Фото — gettyimages #Катерина...