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Теннис

Клуж-Напока. Лис впервые обыграла теннисистку из топ-30, Фридсам сыграет против Снигур во втором круге

2023-10/1697575845_wta.jpg|—>Клуж-Напока. Лис впервые обыграла теннисистку из топ-30, Фридсам сыграет против Снигур во втором круге

Источник: btu.org.ua

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