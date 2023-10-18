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Теннис

Монастир. Марчинко будет бороться за дебютный четвертьфинал с лидером посева, Кава впервые победила соперницу из топ-50

2023-10/1697616715_wta.jpg|—>Монастир. Марчинко будет бороться за дебютный четвертьфинал с лидером посева, Кава впервые победила соперницу из топ-50

Источник: btu.org.ua

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