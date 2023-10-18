Монастир. Марчинко будет бороться за дебютный четвертьфинал с лидером посева, Кава впервые победила соперницу из топ-50

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 октября
2023-07/1690136926_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Димитров победил Ярри и впервые за 1,5 года сыграет в полуфинале «Мастерса»
2023-10/1697205102_dimitrov.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Лис впервые обыграла теннисистку из топ-30, Фридсам сыграет против Снигур во втором круге
2023-10/1697575845_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Наньчан. Хибино выбыла первую сеяную, Фернандес выиграла шестой матч подряд
2023-10/1697561842_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua