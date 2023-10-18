Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 октября

Больше в Теннис
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Шанхай. Димитров победил Ярри и впервые за 1,5 года сыграет в полуфинале «Мастерса»
2023-10/1697205102_dimitrov.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Лис впервые обыграла теннисистку из топ-30, Фридсам сыграет против Снигур во втором круге
2023-10/1697575845_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Наньчан. Хибино выбыла первую сеяную, Фернандес выиграла шестой матч подряд
2023-10/1697561842_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Японец из топ-300 с 9-й попытки выиграл матч в основной сетке турнира ATP, де Минор, Фритц и Рууд прошли во второй круг
2023-10/1697565212_f8ora0nbqaavh4f-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua