Снегирь впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Снегирь впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах WTA 83 Фото — gettyimages #Дарина Снегирь

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Снигирь (154) победила немку Анну-Лену Фридсам (111) во втором круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Матч длился 1 час 39 минут и завершился с счетом 6:0, 1:6, 6:4. Снегирь 1 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала 7 из 11 брейк-пойнтов.

Снегирь впервые в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире уровня WTA.

В 3-м раунде украинка сыграет против победительницы пары Тамара Корпач (105) — Джоди Барредж (89).

Transylvania Open — WTA 250 Клуж-Напока, Румыния Хард Призовой фонд – $259,303 1/8 финала, 18 октября

Дарына Снигирь (Украина) – Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:0, 1:6, 6:4

Напомним, в первом круге Снегирь обыграла бельгийку Грет Миннен (59).