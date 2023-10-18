Теннис
Снегирь впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
Снегирь впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах WTA Сегодня 15:53 83 0 Фото — gettyimages #Дарина Снегирь
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Дарья Снигирь (154) победила немку Анну-Лену Фридсам (111) во втором круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
Матч длился 1 час 39 минут и завершился с счетом 6:0, 1:6, 6:4. Снегирь 1 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала 7 из 11 брейк-пойнтов.
Снегирь впервые в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире уровня WTA.
В 3-м раунде украинка сыграет против победительницы пары Тамара Корпач (105) — Джоди Барредж (89).
Transylvania Open — WTA 250 Клуж-Напока, Румыния Хард Призовой фонд – $259,303 1/8 финала, 18 октября
Дарына Снигирь (Украина) – Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:0, 1:6, 6:4
Напомним, в первом круге Снегирь обыграла бельгийку Грет Миннен (59).