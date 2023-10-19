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Теннис

Антверпен. Француз из топ-300 впервые прошел в четвертьфинал на турнире ATP, Фис и Бублик продолжают борьбу за титул

2023-10/1697699554_perricar.jpg|—>Антверпен. Француз из топ-300 впервые прошел в четвертьфинал на турнире ATP, Фис и Бублик продолжают борьбу за титул

Источник: btu.org.ua

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