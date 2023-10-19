Теннис
Цуренко победила американку Лю во 2 круге турнира в Тунисе
Матч длился 1 час и 49 минут Сегодня 22:35 230 0 Фото: Getty Images
Источник — Чемпион .
Украинская теннисистка Леся Цуренко (34) победила американку Клер Лю (92) турнира в Тунисе.
Матч длился 1 час и 49 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 .
Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 16 брейкпойнтов.
Jasmin Open Monastir — WTA 250 Монастер, Тунис< /em> Хард Призовой фонд – $259,303 Второй круг, 19 октября
Леся Цуренко (Украина) — Клер Лю (США) 6:1; 5
Раньше во второй круг турнира в Тунисе вышла Катарина Завацкая.
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