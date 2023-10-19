Следить

Теннис

Цуренко победила американку Лю во 2 круге турнира в Тунисе

Матч длился 1 час и 49 минут Сегодня 22:35 230 0 Фото: Getty Images

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Леся Цуренко (34) победила американку Клер Лю (92) турнира в Тунисе.

Матч длился 1 час и 49 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 .

Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 16 брейкпойнтов.

Jasmin Open Monastir — WTA 250 Монастер, Тунис< /em> Хард Призовой фонд – $259,303 Второй круг, 19 октября

Леся Цуренко (Украина) — Клер Лю (США) 6:1; 5

Раньше во второй круг турнира в Тунисе вышла Катарина Завацкая.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.