Цуренко победила американку Лю во 2 круге турнира в Тунисе

Матч длился 1 час и 49 минут 230 Фото: Getty Images

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Леся Цуренко (34) победила американку Клер Лю (92) турнира в Тунисе.

Матч длился 1 час и 49 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 .

Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 16 брейкпойнтов.

Jasmin Open Monastir — WTA 250 Монастер, Тунис< /em> Хард Призовой фонд – $259,303 Второй круг, 19 октября

Леся Цуренко (Украина) — Клер Лю (США) 6:1; 5

Раньше во второй круг турнира в Тунисе вышла Катарина Завацкая.

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