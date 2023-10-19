Экспертная ракетка мира стала тренером Руне до конца сезона

Борис Беккер стал тренером Хольгера Руне 209

Источник — Eurosport.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер стал тренером норвежского теннисиста Хольгера Руне (8) до конца теннисного сезона 2023 года.

Об этом он рассказал порталу Eurosport.

«Могу подтвердить, что я тренер Хольгера Руне. Я немного горжусь тем, что он пригласил меня. Контакт существовал в течение длительного времени. Теперь он очень хорошо подошел. Мой календарь позволяет это, и я всегда интересовался Хольгером, потому что на теннисном корте он выступает с такой преданностью и темпераментом.Потом Хольгер пригласил меня на тренировочную неделю в Монте-Карло.

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Я также долго общался там с его матерью Анеке и его тренером по игре Лапо Бехерини. Теперь мы все трое отвечаем за Руне. К сожалению, не могу быть на турнире в Стокгольме на этой неделе из-за предварительно договоренных встреч. Но самое позднее я буду в Базеле, а потом сыграю с Хольгером в Париже – Берси – и, надеюсь, помогу ему квалифицироваться на Nitto ATP Finals в Турине.

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Это большая цель и задачи. Хольгер – это необработанный алмаз, нуждающийся в шлифовке. Мне нравятся его эмоциональные всплески. Я уже тренировал игрока Новака Джоковича, который иногда был не совсем при себе на корте, но это допустимо. Хольгер — один из лучших молодых игроков в мире.

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Он играет в одном звене с Алькарасом и Янником Синнером или вскоре с Беном Шелтоном и Себастьяном Кордой. Теперь вопрос: какая у него команда? У него есть я, есть его тренер по выступлениям. Это очень важно, потому что сейчас люди тренируются совсем не так, как раньше. Моя цель – найти лучшего Хольгера Руне. Для этого нужно, чтобы турнирная сетка подходила. Если он будет играть еженедельно, то, наконец, устанет», — сказал Беккер.

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