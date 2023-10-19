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Теннис

Киченок сыграет на малом Итоговом турнире WTA

Турнир состоится в Китае Сегодня 14:10 247 0< /span> Фото — gettyimages #Людмила Киченок

Источник — Чемпион

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на малом Итоговом турнире WTA (WTA Elite Trophy).

Киченок сыграет в паре с норвежкой Ульрике Эйккери.

Этот турнир состоится впервые за 4 года. Людмила была победительницей двух последних розыгрышей.

На турнире сыграют:

  • Алдила Сутджиади/Мию Като
  • Мари Бузкова/Сара Соррибес Тормо
  • Сюй Ифань/Ван Сию
  • Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй
  • Вероника Кудерметова/Беатрис Хаддад Майя

Турнир стартует 24 октября в Китае .

Источник: champion.com.ua

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