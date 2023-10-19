Киченок сыграет на малом Итоговом турнире WTA

Турнир состоится в Китае 247

Источник — Чемпион

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на малом Итоговом турнире WTA (WTA Elite Trophy).

Киченок сыграет в паре с норвежкой Ульрике Эйккери.

Этот турнир состоится впервые за 4 года. Людмила была победительницей двух последних розыгрышей.

На турнире сыграют:

Алдила Сутджиади/Мию Като

Мари Бузкова/Сара Соррибес Тормо

Сюй Ифань/Ван Сию

Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй

Вероника Кудерметова/Беатрис Хаддад Майя

Турнир стартует 24 октября в Китае .