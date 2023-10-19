Теннис
Киченок сыграет на малом Итоговом турнире WTA
Турнир состоится в Китае Сегодня 14:10 247 0< /span> Фото — gettyimages #Людмила Киченок
Источник — Чемпион
Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на малом Итоговом турнире WTA (WTA Elite Trophy).
Киченок сыграет в паре с норвежкой Ульрике Эйккери.
Этот турнир состоится впервые за 4 года. Людмила была победительницей двух последних розыгрышей.
На турнире сыграют:
- Алдила Сутджиади/Мию Като
- Мари Бузкова/Сара Соррибес Тормо
- Сюй Ифань/Ван Сию
- Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй
- Вероника Кудерметова/Беатрис Хаддад Майя
Турнир стартует 24 октября в Китае .
Источник: champion.com.ua