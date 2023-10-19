Теннис
Определился транслятор матча Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Нидерландами
Матч Украины и Нидерландов состоится 11-12 ноября в Вильнюсе. Сегодня 12:30 213 0
Источник — Чемпион.
Стали известны официальные трансляторы матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Украины и Нидерландов.
Об этом сообщила Федерация тенниса Украины.
Матч будет вживую транслироваться по украинским телеканалам СПОРТ 1 и XSPORT. Противостояние между украинскими и нидерландскими теннисистками будет разбито на два дня. 11 и 12 ноября. Начало каждого из игровых дней запланировано на 12.00.
Раньше сборная Украины назвала состав на матч с Нидерландами в Кубке Билли Джин Кинг.