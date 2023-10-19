Определился транслятор матча Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Нидерландами

Матч Украины и Нидерландов состоится 11-12 ноября в Вильнюсе. 213

Источник — Чемпион.

Стали известны официальные трансляторы матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Украины и Нидерландов.

Об этом сообщила Федерация тенниса Украины.

Матч будет вживую транслироваться по украинским телеканалам СПОРТ 1 и XSPORT. Противостояние между украинскими и нидерландскими теннисистками будет разбито на два дня. 11 и 12 ноября. Начало каждого из игровых дней запланировано на 12.00.

Раньше сборная Украины назвала состав на матч с Нидерландами в Кубке Билли Джин Кинг.