Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 19 октября

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Антверпен. Француз из топ-300 впервые прошел в четвертьфинал на турнире ATP, Фис и Бублик продолжают борьбу за титул
2023-10/1697699554_perricar.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Оже-Альяссим впервые с марта выиграл два матча подряд, Рууд проиграл «квалифаеру» во втором круге
2023-10/1697654459_ruud.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стокгольм. Монфис в трех сетах одолел Фучовича и одержал 535-ю победу в карьере на уровне ATP-тура
2023-10/1697656588_gael-monfils-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Ольбия. Орлов проиграл в стартовом матче основной сетки
2023-10/1697550572_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua