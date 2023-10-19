Стокгольм. Молчанов и Голубев второй раз в сезоне вышли в полуфинал

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Экспертная ракетка мира стала тренером Руне до конца сезона
Борис Беккер стал тренером Хольгера Руне Сегодня 17:04 209 0 Источник — Eurosport. Бывшая...
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Киченок сыграет на малом Итоговом турнире WTA
Турнир состоится в Китае Сегодня 14:10 247 0< /span> Фото — gettyimages #Людмила Киченок...
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Определился транслятор матча Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Нидерландами
Матч Украины и Нидерландов состоится 11-12 ноября в Вильнюсе.
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 19 октября
2023-07/1688643772_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua