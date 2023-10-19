Стокгольм. Монфис в трех сетах одолел Фучовича и одержал 535-ю победу в карьере на уровне ATP-тура

Больше в Теннис
-
Ольбия. Орлов проиграл в стартовом матче основной сетки
2023-10/1697550572_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Цуренко вышла во второй круг турнира WTA 250 в Тунисе
Украинка сыграет во втором круге турнира Сегодня 13:07 282 0 Фото — gettyimages #Леся...
-
Гамбург. Марченко одолел Челикбилека на пути в четвертьфинал
2023-10/1697630661_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Снегирь впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
Снегирь впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах WTA Сегодня 15:53 83 0...