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Теннис

Стокгольм. Монфис в трех сетах одолел Фучовича и одержал 535-ю победу в карьере на уровне ATP-тура

2023-10/1697656588_gael-monfils-1.jpeg|—>Стокгольм. Монфис в трех сетах одолел Фучовича и одержал 535-ю победу в карьере на уровне ATP-тура

Источник: btu.org.ua

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