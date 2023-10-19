Токио. Оже-Альяссим впервые с марта выиграл два матча подряд, Рууд проиграл «квалифаеру» во втором круге

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Стокгольм. Монфис в трех сетах одолел Фучовича и одержал 535-ю победу в карьере на уровне ATP-тура
2023-10/1697656588_gael-monfils-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Ольбия. Орлов проиграл в стартовом матче основной сетки
2023-10/1697550572_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко вышла во второй круг турнира WTA 250 в Тунисе
Украинка сыграет во втором круге турнира Сегодня 13:07 282 0 Фото — gettyimages #Леся...
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Гамбург. Марченко одолел Челикбилека на пути в четвертьфинал
2023-10/1697630661_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua