Гамбург. Марченко победил второго сеяного и вышел в полуфинал

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Наньчан. Боузкова и Осорио встретятся в четвертьфинале, Синякова сыграет против Зигемунд
2023-10/1697786916_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая проиграла Диасу во втором круге турнира в Тунисе
Заватка могла в третьем круге сыграть с Цуренко Сегодня 08:08 140 0 #Катерина Завацкая...
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Токио. Мотидзуки сенсационно обыграл десятую ракетку мира, де Минор повторил достижение Хьюитта
2023-10/1697743016_mochizuki.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Монастир. Мертенс продолжает защиту титула, Брондзетти снова сыграет с итальянкой
2023-10/1697746983_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua