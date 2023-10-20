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Теннис

Клуж-Напока. Русе впервые с 2021 года сыграет в 1/4 финала, Корпач встретится со Снигур

2023-10/1697750766_wta.jpg|—>Клуж-Напока. Русе впервые с 2021 года сыграет в 1/4 финала, Корпач встретится со Снигур

Источник: btu.org.ua

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