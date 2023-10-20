Снегирь проиграла Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии

Матч длился 2 часа 7 минут 175 0 Фото: Getty Images #Дарина Снегирь

Источник – Чемпион.

Дарья Снигур (154) уступила немке Тамаре Корпач (105) в четвертьфинале турнира в румынской Клуж-Напоке.

Матч длился 2 часа 7 минут и завершился со счетом 6:3 , 2:6, 4:6.

Украинка ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 берйкпойнтов.

Transylvania Open — WTA 250 Клуж-Напока, Румыния Хард Призовой фонд – $259,303 1/4 финала, 20 октября

Тамара Корпач (Германия) — Дарья Снигирь (Украина) 3:6, 6:2, 6:4

Напомним, Заватка проиграла Диас во втором круге турнира в Тунисе.

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