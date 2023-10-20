Токио. Мотидзуки сенсационно обыграл десятую ракетку мира, де Минор повторил достижение Хьюитта

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Монастир. Мертенс продолжает защиту титула, Брондзетти снова сыграет с итальянкой
2023-10/1697746983_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Русе впервые с 2021 года сыграет в 1/4 финала, Корпач встретится со Снигур
2023-10/1697750766_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко победила американку Лю во 2 круге турнира в Тунисе
Матч длился 1 час и 49 минут Сегодня 22:35 230 0 Фото: Getty Images...
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Стокгольм. Молчанов и Голубев второй раз в сезоне вышли в полуфинал
2023-10/1697718986_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua