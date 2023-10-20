Завацкая проиграла Диасу во втором круге турнира в Тунисе

Заватка могла в третьем круге сыграть с Цуренко 140 #Катерина Завацкая

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покидает турнир WTA в Тунисе. Во втором круге соревнований она уступила представительнице Испании Нурии Парарисас Диас.

В стартовом сете украинской теннисистке удалось отыграться со счета 4:2 в пользу Паррисас Диас, а во втором Завацкая потеряла свое преимущество, ведя 5:3, при этом она не реализовала матчбол в девятом гейме на подаче соперницы.

Следующей соперницей испанки станет Леся Цуренко, ранее победившая американку Лю.

Jasmin Open Monastir — WTA 250 Монастер, Тунис Хард Призовой фонд – $259,303 Второй круг, 19 октября

Нурия Паррисас Диас (Испания) — Катарина Завацкая (Украина) 4:6, 7 :5, 6:2