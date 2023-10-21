Антверпен. Циципас впервые с июля сыграет в четвертьфинале, Гастон отыграл три матчбола Штруффа

Больше в Теннис
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Джокович, Швёнтек, Циципас и Кербер в заявке второго розыгрыша объединенного турнира United Cup
2023-10/1697790914_unitedcup.jpg|—>В турнире будут принимать участие 18 сборных.
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Токио. Шелтон и Мотидзуки впервые сыграют в полуфинале турнира ATP, Оже-Альяссим и де Минор покидают соревнования
2023-10/1697833327_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Лис впервые сыграет в полуфинале на уровне WTA
2023-10/1697837117_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь проиграла Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Матч длился 2 часа 7 минут Сегодня 21:52 175 0 Фото: Getty Images #Дарина...