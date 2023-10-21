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Теннис

Джокович, Швёнтек, Циципас и Кербер в заявке второго розыгрыша объединенного турнира United Cup

2023-10/1697790914_unitedcup.jpg|—>Джокович, Швёнтек, Циципас и Кербер в заявке второго розыгрыша объединенного турнира United Cup
В турнире будут принимать участие 18 сборных. Оставшиеся две команды-участницы станут известны после 20 ноября. Соревнования пройдут в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 15 млн. австралийских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

Жеребьевка группового раунда состоится в понедельник 23 октября. Напомним, что в прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.

Источник: btu.org.ua

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