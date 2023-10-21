Фаро (W25). Марина и Надя Колб сыграли три матча за один день и завоевали свой десятый совместный титул

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Из-за дождей и переносов игр сестры Колб сегодня провели сразу три парных матча, при этом Надя сыграла еще и свой одиночный полуфинал, в котором уступила француженке Манон Леонар — 2:6, 2:6.

В финале парного турнира Марина и Надя Колб обыграли первую сеяную пару Диана Марцинкевица/Сапфо Сакелларидис (Латвия/Греция) — 6:4, 6:3 и вторую неделю подряд стали чемпионками соревнований ITF W25 (на прошлой неделе украинки выиграли титул в Севилье).