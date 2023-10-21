Клуж-Напока. Лис впервые сыграет в полуфинале на уровне WTA

Больше в Теннис
-
Снегирь проиграла Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Матч длился 2 часа 7 минут Сегодня 21:52 175 0 Фото: Getty Images #Дарина...
-
Наньчан. Фернандес выиграла два матча за день и снова встретится с Синяковой
2023-10/1697818310_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Гамбург. Марченко победил второго сеяного и вышел в полуфинал
2023-10/1697792337_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Наньчан. Боузкова и Осорио встретятся в четвертьфинале, Синякова сыграет против Зигемунд
2023-10/1697786916_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua