Стокгольм. Молчанов и Голубев победили четвёртых сеяных и вышли в финал

Больше в Теннис
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Леся Цуренко вышла на второе место среди украинских теннисисток по количеству полуфиналов на турнирах WTA
2023-10/1697869631_tsurenko_sf.jpg|—>Полуфинал на турнире в Монастире станет для Леси Цуренко 13-м на уровне WTA за...
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Антверпен. Циципас впервые с июля сыграет в четвертьфинале, Гастон отыграл три матчбола Штруффа
2023-10/1697782826_tsitsipas.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джокович, Швёнтек, Циципас и Кербер в заявке второго розыгрыша объединенного турнира United Cup
2023-10/1697790914_unitedcup.jpg|—>В турнире будут принимать участие 18 сборных.
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Токио. Шелтон и Мотидзуки впервые сыграют в полуфинале турнира ATP, Оже-Альяссим и де Минор покидают соревнования
2023-10/1697833327_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua