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Теннис

Стокгольм. Монфис в двух сетах победил Дьере и сыграет в финале против «нейтрального» теннисиста из квалификации

2023-10/1697910891_monfils-3.jpeg|—>Стокгольм. Монфис в двух сетах победил Дьере и сыграет в финале против "нейтрального" теннисиста из квалификации

Источник: btu.org.ua

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