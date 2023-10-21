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Теннис

Токио. Шелтон и Мотидзуки впервые сыграют в полуфинале турнира ATP, Оже-Альяссим и де Минор покидают соревнования

2023-10/1697833327_shelton.jpeg|—>Токио. Шелтон и Мотидзуки впервые сыграют в полуфинале турнира ATP, Оже-Альяссим и де Минор покидают соревнования

Источник: btu.org.ua

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