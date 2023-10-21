Цуренко уступила итальянке в полуфинале турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) покидает хардовый турнир серии WTA 250 в Монастире (Тунис).В полуфинальной игре украинка в трех сетах проиграла первой сеяной итальянке Жасмине Паолини ( WTA 30).Жасмин Паолини (Италия) [1] – Леся Цуренко (Украина) [2] – 6:2, 4:6, 6:2Эта игра была первой для теннисисток.В финальной игре Паолини сыграет против победительницы матча Клара Бюрель – Элизе Мертенс.