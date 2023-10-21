Вена. Сачко уступил 55-й ракетке мира на старте отборочного турнира

Больше в Теннис
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Токио. Шелтон отыграл две подачи Гирона на матч и впервые сыграет в финале турнира ATP
2023-10/1697896024_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стокгольм. Молчанов и Голубев победили четвёртых сеяных и вышли в финал
2023-10/1697889075_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Леся Цуренко вышла на второе место среди украинских теннисисток по количеству полуфиналов на турнирах WTA
2023-10/1697869631_tsurenko_sf.jpg|—>Полуфинал на турнире в Монастире станет для Леси Цуренко 13-м на уровне WTA за...
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Антверпен. Циципас впервые с июля сыграет в четвертьфинале, Гастон отыграл три матчбола Штруффа
2023-10/1697782826_tsitsipas.jpg|—> Источник: btu.org.ua