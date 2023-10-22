Антверпен. Фис в двух сетах победил Циципаса и сыграет в финале против Бублика

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Клуж-Напока. Корпач будет бороться за дебютный титул, Русе попробует стать первой местной чемпионкой
2023-10/1697920669_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Фаро (W25). Марина и Надя Колб сыграли три матча за один день и завоевали свой десятый совместный титул
2023-10/1697914821_itf-8.jpg|—>Из-за дождей и переносов игр сестры Колб сегодня провели сразу три парных матча, при...
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Цуренко уступила итальянке в полуфинале турнира в Тунисе
Эта игра была первой для теннисисток.
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Цуренко потерпела поражение в полуфинале турнира в Тунисе
Матч длился 2 часа 24 минуты Сегодня 20:37 180 0 Фото: Getty Images #Паолине,...