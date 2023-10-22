Клуж-Напока. Корпач выиграла свой дебютний титул WTA в карьере

Больше в Теннис
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Монастир. Мертенс обыграла Паолини и защитила прошлогодний титул
2023-10/1697985104_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Наньчан. Синякова победила Боузкову в самом продолжительном финале сезона
2023-10/1697981263_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Шелтон победил в финале Карацева и завоевал свой дебютный титул ATP
2023-10/1697971631_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Наньчан. Боузкова и Синякова встретятся в решающем матче
2023-10/1697909047_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua