Наньчан. Синякова победила Боузкову в самом продолжительном финале сезона

Больше в Теннис
-
Токио. Шелтон победил в финале Карацева и завоевал свой дебютный титул ATP
2023-10/1697971631_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Наньчан. Боузкова и Синякова встретятся в решающем матче
2023-10/1697909047_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Антверпен. Фис в двух сетах победил Циципаса и сыграет в финале против Бублика
2023-10/1697918490_fils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Клуж-Напока. Корпач будет бороться за дебютный титул, Русе попробует стать первой местной чемпионкой
2023-10/1697920669_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua