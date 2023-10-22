Токио. Шелтон победил в финале Карацева и завоевал свой дебютный титул ATP

Больше в Теннис
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Наньчан. Боузкова и Синякова встретятся в решающем матче
2023-10/1697909047_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Антверпен. Фис в двух сетах победил Циципаса и сыграет в финале против Бублика
2023-10/1697918490_fils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Клуж-Напока. Корпач будет бороться за дебютный титул, Русе попробует стать первой местной чемпионкой
2023-10/1697920669_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Фаро (W25). Марина и Надя Колб сыграли три матча за один день и завоевали свой десятый совместный титул
2023-10/1697914821_itf-8.jpg|—>Из-за дождей и переносов игр сестры Колб сегодня провели сразу три парных матча, при...