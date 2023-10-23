Антверпен. Бублик выиграл второй титул в сезоне, обыграв в финальном поединке Фиса

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Шербур-ан-Котантен (W25). 16-летняя украинка выиграла семь матчей подряд и завоевала свой второй титул ITF
2023-10/1697996909_podrez_f.jpg|—>В решающем матче украинская теннисистка, занимающая 911-е место в рейтинге WTA, обыграла первую сеяную...
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Клуж-Напока. Корпач выиграла свой дебютний титул WTA в карьере
2023-10/1697995819_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Монастир. Мертенс обыграла Паолини и защитила прошлогодний титул
2023-10/1697985104_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Наньчан. Синякова победила Боузкову в самом продолжительном финале сезона
2023-10/1697981263_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua