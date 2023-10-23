Матч длился 2 часа 38 минут 654 #Гаэль Монфис

Источник — Чемпион.

Муж Элины Светолиной Гаэль Монфис (140) одержал победу над Павлом Котовым (109) в финале турнира в Стокгольме.

Матч длился 2 часа 38 минут и завершился со счетом 4:6, 7:6 (6), 6:3.

Француз выполнил 3 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейкпойнта.

BNP Paribas Nordic Open — ATP 250< /em> Стокгольм, Швеция Хард (зал) Призовой фонд — €750 950 Финал, 22 октября < Гаэль Монфис (Франция) – Павел Котов (террористическая страна) 4:6, 7:6(6), 6:3

Монфис выиграл 12-й титул в карьере в 34-м финале.

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