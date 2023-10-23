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Рейтинг ATP. Марченко — вторая ракетка Украины, Молчанов вернулся в топ-70 и обновил свой личный рекорд

2023-10/1696885905_atp.jpg|—>Рейтинг ATP. Марченко - вторая ракетка Украины, Молчанов вернулся в топ-70 и обновил свой личный рекорд
Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял две позиции и занимает 166-е место в рейтинге АТР.

Илья Марченко, после победы на «челленджере» в Гамбурге, становится второй ракеткой Украины, поднявшись на 212-е место (+36). Алексей Крутых начинает игровую неделю на 243-й строчке рейтинга АТР (+1).

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:
Эрик Ваншельбойм — 385-е место (+1)
Вячеслав Белинский — 539-е место (+10)
Александр Брайнин — 716-е место (+27)
Игорь Дудун — 1444-е место (+1)
Владимир Якубенко — 1521-е место (+3)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который, после победы на турнире АТР в Стокгольме, поднялся на этой неделе на 62-е место (+10), что стало его новым личным рекордом. Украинец вернулся в топ-70 парного рейтинга впервые с сентября 2019 года. Ранее его лучшей позицией было 63-е место.

Владислав Манафов остался на 107-й строчке парного рейтинга, а Олег Приходько опустился на 180-е место (-1).

Источник: btu.org.ua

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