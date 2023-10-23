Рейтинг ATP. Монфис вернулся в топ-100 после титула в Стокгольме, Шелтон дебютирует в топ-15

2023-10/1698060506_monfils.jpg|—>

В первой десятке мирового рейтинга произошло лишь одно изменение: Тэйлор Фритц поднялся на 9-е место и опустил Александра Зверева на 10-ю строчку.

Чемпион турнира в Стокгольме Гаэль Монфис вернулся в топ-100 впервые с января этого года, поднявшись на 89-е место (+51). 37-летний француз стал третьим самым возрастным теннисистом в первой сотне, после Стэна Вавринки и Ришара Гаске.

Бен Шелтон, выигравший в Токио свой дебютный титул АТР, обновил свой личный рекорд, заняв на этой неделе 15-е место в мировом рейтинге.

Александр Бублик, который стал победителем соревнований в Антверпене, поднялся на 30-е место (+6).

Топ-10 рейтинга ATP на 23.10.2023:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8 805 очков

3. Даниил Медведев (-) — 7 355 очков

4. Янник Синнер (Италия) — 5 000 очков

5. Андрей Рублёв (-) — 4 765 очков

6. Хольгер Руне (Дания) — 4 400 очков

7. Стефанос Циципас (Греция) — 4 300 очков

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 705 очков

9. Тэйлор Фритц (США) — 3 500 очков (+1)

10. Александр Зверев (Германия) — 3460 очков (-1)