Теннис
Рейтинг WTA. Костюк — первая ракетка Украины в паре, Цуренко на пороге топ-30, Стародубцева и Соболева обновили личные рекорды
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Элина Свитолина и Ангелина Калинина на этой неделе сохранили за собой в рейтинге WTA 25-е и 27-е места соответственно.
Леся Цуренко, благодаря выходу в полуфинал на турнире в Монастире, вплотную приблизилась к топ-30 и занимает на этой неделе 31-ю строчку (+3). На одну позицию улучшила свое положение Марта Костюк — 39-е место, а Катерина Байндл осталась на 86-й строчке.
Дарья Снигур, после дебютного четвертьфинала на уровне WTA в Клуж-Напоке, поднимается на 133-е место (+21), а Катарина Завацкая, которая сыграла во втором круге соревнований в Монастире теперь замыкает топ-150 (+21).
Свои личные рейтинговые рекорды обновили:
Юлия Стародубцева — 172-е место (+3)
Анастасия Соболева — 315 (+13)
Александра Олейникова — 425 (+16)
Алиса Барановская — 1037 (+7)
Дарья Есипчук — 1174 (+3)
В парном рейтинге Марта Костюк поднялась на 28-е место (+5) и обошла Людмилу Киченок, возглавив национальный рейтинг. Людмила Киченок опустилась на 35-е место (-7), а Надежда Киченок занимает 55-ю строчку (-1).