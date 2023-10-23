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Теннис

Стокгольм. Монфис одержал волевую победу в финале против Котова и завоевал свой 12-й титул в карьере

2023-10/1697992557_monfils.jpeg|—>Стокгольм. Монфис одержал волевую победу в финале против Котова и завоевал свой 12-й титул в карьере

Источник: btu.org.ua

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